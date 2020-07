Operação Nômade: PM prende foragido da Justiça e apreende droga em Guarabira

Durante a Operação Nômade que estava sendo realizada na noite desse sábado (25), policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam um foragido da Justiça e um suspeito de posse de entorpecente, com que foi apreendida uma pequena quantidade de uma substância semelhante à cocaína, ambos na cidade de Guarabira. A guarnição do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), tenente Danilo, participava da operação e realizava rondas na zona rural do

município quando se deparou com um homem em atitude suspeita na praça do Sitio Escrivão.

Na abordagem e consulta do nome dele no Banco Nacional de Monitoramento de Prisão do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), os policiais constataram que havia um mandado de prisão em desfavor dele, expedido pela 1ª Vara Mista de Guarabira no último dia 12 de maio. O homem, de 19 anos de idade, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia local e, posteriormente, será transferido para um dos presídios da cidade.

Logo depois, a mesma guarnição do CPU abordou dois homens que estavam em um veículo apresentando atitudes suspeitas. No momento da revista pessoal, os policiais observaram que o passageiro tentou se desfazer de um saco plástico, jogando-o no chão. Após averiguação, foi encontrada a substância semelhante à cocaína, que foi levada para a delegacia com o suspeito da posse. O veículo, que estava com o licenciamento atrasado, foi recolhido ao pátio da 2ª CPTran.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM