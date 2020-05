Operação Malhas da Lei: Procurados pela Justiça por tráfico de drogas e roubo são presos em Sapé

Mais dois procurados pela Justiça foram presos, na manhã desta quarta-feira (13), na cidade de Sapé. As prisões fazem parte da Operação Malhas da Lei, que tem o objetivo de cumprir mandados de prisão contra suspeitos de crimes na região. Na localidade conhecida como Agrovila, os policiais da 3ª Companhia do 7º Batalhão prenderam um suspeito de 35 anos, que estava sendo procurado pelo crime de roubo, com mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Mista de Sapé. Em menos de meia hora depois, no bairro Renato Ribeiro, foi recapturado um foragido da Justiça que é acusado de tráfico de drogas. Contra o preso, que tem 39 anos, foi decretado um mandado de prisão pela 1ª Vara Mista de Sapé, com pena de 2 anos, 7 meses e 12 dias para cumprir em regime fechado. O comandante da 3ª Companhia do 7º Batalhão, major Flávio Silva, destacou que já são quatro recapturados pela Justiça, em menos de 24 horas, na cidade. “Foram dois por tráfico de drogas, nessa terça-feira, e mais dois por roubo e tráfico de drogas, entre as 10h e 10h30 da manhã desta quarta-feira. São prisões que retiram de circulação pessoas que estavam novamente cometendo crimes na região e isso contribui bastante com os resultados da segurança pública na área”, disse. Todos os presos da Operação Malhas da Lei estão sendo levados para a Central de Polícia, em João Pessoa. SECOM