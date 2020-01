Operação Impacto: Polícia apreende mais de 10 quilos de maconha e desarticula ponto de tráfico de drogas

Dez quilos e meio de drogas apreendidas e desarticulação de um ponto de tráfico na zona sul de João Pessoa. Esse é mais um resultado da Operação Impacto, deflagrada na noite dessa sexta-feira (10), intensificando as ações da Polícia Militar neste final de semana na Paraíba.

As drogas foram localizadas no condomínio Vieira Diniz, durante averiguações da Força Tática do 5º Batalhão, após denúncias de tráfico no local. Os entorpecentes estavam divididos em 13 tabletes de maconha, no apartamento de um suspeito de 23 anos de idade, e que já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo.

Também foram encontradas balança de precisão, mais de cinco mil reais em dinheiro, comprovante de depósito de pagamento, caderno de anotação do tráfico, e duas munições de calibre 12.

Todo o material e o suspeito preso foram apresentados na Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. As ações ostensivas e preventivas da Polícia Militar seguem intensificadas durante todo o final de semana.