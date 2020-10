O futuro das profissões é tema de Palestra em A Igreja de Jesus Cristo

A Igreja de Jesus Cristo em João Pessoa convida a assistirem a palestra ‘O Futuro das Profissões e das Carreiras’ com Flávio Valiati.

A palestra vai ocorrer em 6 de novembro às 19h00 com transmissão pelo Facebook.

O palestrante Flávio Valiati trabalha como Account Executive na ZOOM e também é o fundador do programa Vamos Subir onde ajuda jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio das mudanças de atitude e comportamentos, que conta com mais de 100 mil jovens impactados.

Essa transmissão é uma OPORTUNIDADE ÚNICA de aprender mais sobre o futuro das profissões e das carreiras.

NÃO PERCA!!! O evento será transmitido na página A Igreja de Jesus Cristo em João Pessoa no Facebook.

Por Davi Carrero