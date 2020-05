O ENTRETENIMENTO EM TEMPOS DE QUARENTENA

A pandemia da covid-19 provocou mudanças drásticas nos hábitos da população e o entretenimento foi um dos setores mais impactados, a forma de consumir produtos e serviços foram alteradas e reinventadas em um curto período de tempo, com o auxilio da tecnologia vimos novos termos ganharem força e se popularizarem entre as pessoas das mais diferentes classes sociais.

O BTG Pactual – Decode apresentaram, em maio último, um estudo onde listam como seis áreas do entretenimento foram impactadas pela necessidade do distanciamento social.

Leitura, plataforma de vídeos, music streaming, live streaming, cinema em casa e gaming foram as áreas do entretenimento objeto do referido estudo. Leitura apresentou um aumento de 80% a busca na Amazon. O tráfego do youtube aumento cerca de 10%; os serviços de streaming de música nos primeiros meses da quarentena aumentaram 8%, promovendo mais de seis milhões de dowloads.

Das novidades, talvez a que mais se popularizou foram as lives streaming, que no período pesquisado cresceram cerca de 85%, provendo grandes reencontros dos artistas com seu público. Outra área bastante impactada foi a de filmes, os principais serviços de streamins

tiveram um aumento significativo de buscas dos seus Apps (Prime Vídeos (96%); Globoplay (68%) e Netflix (65%). Por fim o interesse das pessoas por atividades que ajude a passar o tempo provocou aumento tanto na procura por jogos virtuais, como por jogos físicos:

o site de game Twich TV teve um crescimento de 25% de acessos, enquanto a procura por mini mesas de sinuca aumentou em mais de 300% e por jogos de tabuleiro mais de 100%.

O entretenimento presencial, com aglomeração de pessoas será uma das últimas atividades a serem reestabelecidas, até lá as pessoas desenvolverão ou reforçarão novos hábitos para passar o tempo, se divertirem ou manterem a cabeça sã, mas todas as alternativas, de alguma forma, passarão pela tecnologia