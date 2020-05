O COVID-19 E O JEITINHO BRASILEIRO

A “Lei de Gerson”, ou o “Jeitinho Brasileiro” como é conhecida, vem sendo praticada no pior momento da história política, econômica e sanitária do país. Em plena pandemia mundial de Covid-19, com mais de 3 milhões de contaminados e mais de 214 mil mortes. Hoje, os números oficiais do Covid-19, já ultrapassou os 71.882 casos, mas o pior é as mortes ocorridos no Brasil que ultrapassaram a China. Em apenas 42 dias, o Brasil já registrou 5.017 mortos, enquanto a China, notificou 4.632 óbitos em mais de 100 dias. Outro importante dado é a população chinesa que é de 1,4 bilhões de pessoas, enquanto o Brasil registra cerca de 211 milhões de pessoas. O Brasil brinca de combate a pandemia. Os casos são sub-notificados e para alguns estatistas, podem ser 9 vezes mais que os dados oficiais. Os órgãos que emitem os Atestados de Óbito, criaram um jeitinho para encobrir os números reais de morte por Covid-19. Já existem milhares de Atestados de Óbitos com a morte por SÍNDROME RESPIRATÓRIO AGUDA GRAVE (SRAG). ou seja, o principal sintoma da Covid-19, no Brasil é uma das formas de burlar as estatísticas reais dos casos de morte por COVID-19.

O número de atestados de óbitos por morte natural, nos últimos 40 dias, ultrapassam os 2.800 e as morte por SRAG, já passam de 2.300 casos. Somados a outras doenças com sintomas de Covid-19, o número de mortes, ultrapassam as mortes por Covid-19. Estes são os reais indícios de subnotificações e a alteração dos Registros de Óbitos para outros males. Só estes dados, se somados aos de Covid-19, ultrapassam 10 mil mortes. O dobro dos dados da China.

Enquanto isso, assistimos perplexos ao completo esgotamento dos profissionais de saúde e ao colapso dos sistemas de saúde pública e privada em todo o país.

Se as mortes não são por Covid-19, então porque as pessoas não podem fazer o velório dos seus entes queridos? Qual o motivo para os caixões ficarem vedados? No Brasil, se consegue passar a perna até na própria morte? Se os casos de morte por Covid-19, ainda são tão baixos no Brasil, se comparados com os Estados Unidos, que ultrapassaram os 59 mil óbitos e 1,03 milhões de casos, qual é a mágica do Brasil?

Os cemitérios de grandes centros como Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belém e outros, se encontram colapsados. São máquinas trabalhando dia e noite. São caminhões frigoríficos parados nos hospitais e sendo pipados de corpos que, também ficam estacionados nas portas dos cemitérios, esperando a liberação para o sepultamento. Em Manaus chegamos ao absurdo de covas profundas e coletivas com caixões sendo enterrados uns por cima dos outros.

Os Institutos de Medicina Legal, Os Cartórios de Registro de Nascidos e Óbitos e os cemitérios não estão dando conta de tantas mortes, quase ao mesmo tempo. Como dissemos, estes números não batem e o frágil isolamento social, com os dias contados, são o prenúncio de que o pior ainda está por vir.

No Brasil, a Pandemia de Coronavírus era apenas uma gripezinha qualquer e que, a imprensa estava superestimando os casos. Mesmo assim seria possível contaminar 70% dos brasileiros, que criariam a imunidade naturalmente. Esta fala do presidente Jair Bolsonaro (sem Partido), ganhou dimensão internacional, no momento em que as curvas do Covid-19 crescia em todos o Planeta, no Brasil, os casos não saiam do lugar, pois não aviam testes e nem registros dos casos de óbitos, com a nova doença.

Com esse mesmo viés, o presidente da República passou a defender a flexibilização do isolamento social, pois a economia não poderia parar.

Quando a situação começou a se complicar nos grandes centros urbanos e metrópoles, os governadores e prefeitos, juntamente com o Ministério da Saúde, ainda sob gestão do Henrique Mandetta, no sentido contrário as orientações do presidente Jair Bolsonaro, começaram a mover esforços para adotar as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos profissionais de saúde e cientistas da área de infectologia do Brasil.

O presidente demitiu o Ministro Mandetta e contratou o empresário da saúde Nelson Treich. Este, desde que assumiu o Ministério da Saúde, adota a política dos braços cruzados e das entrevistas completamente vazias de conteúdos sérios. a conversa é sempre de que vai acompanhar o desenvolvimento da pandemia e registrar os casos para posteriormente analisar o que será feito. Ou seja, nada com nada.

O preço por falsos dados de óbitos por Covid-19, agora, registrados como Sindrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); a falta de testagem em massa para as suspeitas de casos de Covid-19, custarão muito caro para o povo brasileiro.

Enquanto isso, presidente Bolsonaro, brinca de governar, demite pessoas competentes da área de saúde, para nomear pessoas sem nenhum conhecimento das questões de saúde pública.

Enquanto isso, o presidente brinca de governar, mas tenta desesperadamente encobrir os possíveis crimes praticados pela sua prole. interferindo na autonomia da PF e nomeando amigos da família.

Enquanto isso, as ajudas sociais para os desempregados, autônomos e proletários desse país, são retidas dentro de agências bancárias, enquanto filas quilométricas se espalham por todo o país, levando milhões de brasileiros a exposição pública e a humilhação, por um recurso tão simples de ser liberado.

Enquanto isso, extremistas de direita, alguns empresários malucos e autoritários, saem as ruas em carreatas, para desafiar o Estado Democrático de Direito, com ameças de Fechamento do Congresso Nacional, fechamento do STF e a volta da Ditadura Militar com um novo AI-5.

Enquanto isso, o Brasil fica de fora da Aliança da OMS/ONU para a produção de uma vacina contra a Covid-19. E o Ministro de Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, afirma que o vírus é uma invenção do comunismo para destruir a economia do mundo. Enquanto isso, bolsonaro, quando q uestionado sobre o número de mortes por Covid19, ele demostra não saber e responde : “- Não sou coveiro”. Hoje foi mais longe e quando o jornalista informou que o Brasil tinha mais de 5 mil óbitos, disse:

“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre.”