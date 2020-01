Novos conselheiros tutelares são empossados para o quadriênio 2020/2023

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Guarabira e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com o Ministério Público Estadual – realizaram na tarde e noite dessa sexta-feira (10/1), a cerimônia de diplomação e posse dos cinco conselheiros tutelares, eleitos no Pleito do último dia 6 de outubro de 2019. Na ocasião, também foram diplomados como suplentes, os cinco primeiros candidatos mais votados, posteriormente aos eleitos. Confira:

Eleitos

Adriano da Santa Terezinha – 1.095 votos (Reeleição)

Danilo Ribeiro – 1.022 votos (Reeleição)

Oberdânia Paiva – 924 votos

Raimundo Gomes – 902 votos (Reeleição)

Otávia Enfermeira – 890 votos

Suplentes

Maria da Luz – 875 votos

Vera Grangeiro – 744 votos

Ercília Lira – 721 votos

Sonaly Ribeiro – 691 votos

Lígia Maria – 688 votos

O evento aconteceu no Teatro Municipal Geraldo Alverga Cabral e contou com a presença de um bom público. O prefeito em exercício Marcus Diôgo se fez presente, ao lado do secretário de Assistência Social Elias Asfora, da promotora de Justiça Dra Danielle Lucena, do presidente da CMDCA Rosemberg Araújo, do representante da Comissão Eleitoral Bruno Almeida, do presidente de honra da AMECC padre Geraldo Brandstetter, e dos vereadores Jáder Filho, Neide de Teotônio e Júnior Ferreira – os quais integraram a mesa principal da cerimônia.

Durante a sua fala, a promotora Dra. Danielle, parabenizou os candidatos eleitos e os suplentes, bem como, o secretário Elias Asfora, a Prefeitura e a comissão organizadora pelo sucesso do pleito eleitoral. E agradeceu aos ex-conselheiros que não conseguiram a reeleição, pelo empenho dispensado em defesa da criança e do adolescente, durante o período que atuaram.

Já o prefeito Marcus Diôgo, durante o seu discurso, lembrou que a sua luta em favor da criança e do adolescente vem de muito tempo, mesmo antes da época que ele chegou a presidir a AMECC (Associação Menores Com Cristo), ao lado do fundador da instituição, o padre Geraldo. Em seguida enalteceu os candidatos eleitos e falou da responsabilidade que tem os conselheiros tutelares, assegurando do compromisso renovado da gestão municipal, para com os mesmos.

Ainda prestigiaram a solenidade, O vereador Renato Toscano, os secretários Alcides Camilo (Sumasa), Tarcisio Pereira (Cultura e Turismo) e Cid Cordeiro (Comunicação), as coordenadoras Edjane Menezes (Geral do CRAS Guarabira) e Maria do Céu (CRAS Cordeiro). Além dos representantes da imprensa, Levi Ramos (Codecom/Constelação FM), Agnaldo (ArtTV), Jaciara Almeida (Portal Mídia), Chico Neto (Codecom), Patrícia Souza (Guarabira Noticias/ArtTV), Ivanido Santos (Codecom/Plugados Na Notícia), Zé Roberto (Constelação FM) e Rodrigo Souza (Cultura FM/Rural AM).

Após a solenidade foi servido um coffe break entre os presentes.