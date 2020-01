NOVIDADE: I Corrida Luz acontece no próximo dia 26 de janeiro; saiba como participar

A pré-inscrição é feita através do site oficial da PMG e se conclui após entrega de dois quilos de alimentos não perecíveis, no dia 25, no Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima.

A edição 2020 da Festa da Luz neste ano, em sua programação, além das atrações musicais, contará com a I Corrida Luz, a qual será realizada na manhã do próximo dia 26 de janeiro. O evento esportivo é uma promoção da Prefeitura de Guarabira, por intermédio da Secretaria de Saúde, em parceria com as empresas Redepharma, Fellup e Global Trainer.

Para participar, basta se inscrever através do link I Corrida Luz, no site oficial da Prefeitura. Porém para concluir a inscrição os interessados precisão entregar dois quilos de alimentos não perecíveis, no dia 25, no Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima. Os cem primeiros inscritos terão direito a camiseta da corrida.

A saída e a chegada acontecem, simultaneamente, também no Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima; sendo a concentração, às 6h da manhã e a largada, às 7h.

