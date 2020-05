Nota: Sobre o estado de saúde da deputada federal Edna Henrique

A deputada federal Edna Henrique encontra-se internada no Hospital Antônio Targino, em Campina Grande, depois de passar mal ao sentir fortes dores no peito nesta quinta-feira (30) em sua residência na cidade de Monteiro. Edna Henrique que é usuária de marca-passo está sendo submetida a avaliação médica, realizando uma bateria de exames e segue estável, em observação clínica.

De acordo com as informações do médico do Samu, Dr. Jaques Lafity, a paciente está consciente do que ocorreu, orientada em tempo e espaço e respirando bem com a ajuda de uma máscara de oxigênio.

A assessoria aguarda os resultados dos exames e os encaminhamentos médicos para informar com mais detalhes sobre a confirmação do infarto e quais serão os próximos procedimentos.

Assessoria da deputada federal