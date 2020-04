NOTA SOBRE O CANCELAMENTO DO CIRCUITO JUNINO DO BREJO EDIÇÃO 2020

NOTA SOBRE O CANCELAMENTO DA EDIÇÃO 2020

Os Prefeitos das cidades de Bananeiras, Solânea, Belém, Borborema, Serraria e Caiçara decidiram em conjunto na manhã desta segunda (06) pelo cancelamento do Circuito Junino do Brejo 2020, em decorrência da pandemia causada pela Covid 19.

O aumento gradativo de casos em proporção mundial e seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS), para que não haja aglomerações por no mínimo mais três meses à frente, foram abordados para que a decisão fosse tomada protegendo a população.

O cancelamento dos festejos acompanha outros municípios que com medidas similares, estão agindo com ações de prevenção para evitar a proliferação do vírus na região.

Prefeito Douglas Lucena

Prefeito Kayser Rocha

Prefeita Gilene Cândido

Prefeito Petrônio Caboclo

Prefeita Renata Christinne

Prefeito Hugo Alves

#TodosJuntosContraOCoronavírus