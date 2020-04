NOTA: Secretaria de Saúde de Guarabira diz que não há casos confirmados de COVID-19 no Hospital Regional.

NOTA OFICIAL: Diante das diversas informações que são noticiadas frequentemente em relação a pandemia do coronavirus, informo que a vigilância epidemiológica do município de Guarabira, em contato recente com a direção do Hospital Regional de Guarabira, confirma a inexistência de casos confirmados do COVID 19 em nosso município. Sintomas de desconforto respiratório fazem parte do quadro clinico de varias patologias, não sendo portanto, todos os casos com tal sintoma que são suspeitos, mesmo sendo com gravidade. Recentemente o Hospital Regional que é referência para região polarizada por Guarabira, dentro do planejamento estadual para combate ao Coronavirus, recebeu um paciente de Araruna, que foi encaminhada para o hospital Clementino Fragas, de modo além de não haver confirmação ainda, a paciente em questão é do município de Araruna. É imperioso explicar também, que pacientes com sintomas respiratórios, por precaução, são isolados e criteriosamente avaliados e somente são testados se estiverem de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Concluo, tranquilizando a todos que continuamos atentos, buscando fazer com que permaneçamos sem casos confirmados em nossa cidade, insistindo em ações preventivas, pulverização de ruas, notificando casos de pessoas que chegam de outros centros ou que apresentam sintomas gripais, orientando pessoas e instituições para manterem as medidas de higiene a fim vencermos essa pandemia da forma menos lesiva possível a nossa população. Continuemos em casa, fazendo a nossa parte que iremos vencer juntos.

Fernanda Macedo – Secretária de Saúde de Guarabira