Nota – Deputado Edmilson Soares passa por cirurgia e família agradece apoio e doação de sangue

O deputado estadual Edmilson Soares, de 68 anos, passou por procedimento cirúrgico nesta quarta-feira (24), no Hospital Memorial São Francisco. A cirurgia começou por volta das 8h da manhã e foi concluída às 16h30.

Três equipes, envolvendo 15 médicos, participaram do procedimento que retirou o rim direito, um tumor e o trombo.

Apesar da complexidade, o estado de saúde do deputado permanece estável. Ele ficará internado na UTI por aproximadamente 5 dias para um acompanhamento mais preciso de especialistas, uma praxe em cirurgia de alto risco.

Doação e solidariedade

A família agradeceu as inúmeras doações de sangue em nome do deputado, o que contribuiu para aumentar o estoque do Hemocentro, em João Pessoa.

Os familiares de Edmilson Soares agradeceram também ao carinho e as manifestações de orações e apoio pelas redes sociais.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PB