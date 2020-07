NOTA DE ESCLARECIMENTO: Secretaria Municipal de Saúde de Guarabira

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria Municipal de Saúde de Guarabira, com fins ao reestabelecimento da verdade, vem à público REPUDIAR a falsa notícia veiculada na imprensa e redes sociais de que “teria adquirido medicamentos vencidos”. Isso porque, nos termos do que se observa do próprio sítio eletrônico do TCE/PB, de onde teriam sido extraídos os supostos elementos que embasariam a indigitada denúncia, o alegado “medicamento vencido PVPI DEGERMANTE”, constante do Lote M26871, possui como data de validade o período de 03/2022.

O que existiu, de fato, foi apenas uma divergência de dados quanto a coleta respectiva.

Nada além!

Vê-se, assim, tratar-se de um verdadeiro desserviço à população o quanto propalado de forma inverídica e irresponsável.

Fernanda Macedo de Castro

Secretária de Saúde