Nota da prefeitura de Mulungu atribui casos da COVID-19 a foco de contaminação na Guaraves

Estado da Paraíba

Secretaria Municipal de Saúde Prefeitura Municipal de Mulungu

Nota de informativa Covid-19

A Secretaria de Saúde de Mulungu trabalha em constante vigilância no enfrentamento e combate ao coronavirus , portanto viemos através dessa, informar a todos os Mulunguensses que hoje foram positivados 3( três) casos de coronavirus. Podendo aumentar dependo d resultado dos comunicantes desses pacientes. Embora não constem no boletim epidemiológico do estado, pois os mesmos pacientes usaram endereço de familiares e/ou amigos de Guarabira. Contando portanto para o município de Guarabira. Em breve o endereço será retificado pelo Órgão responsável.



Esclarecemos ainda que traçando a rota de transmissão do Coronavirus no município ficou claro que o foco de transmissão é a empresa Guaraves, vistos que os casos suspeitos e confirmados que surgiram até o momento são de profissionais desta empresa, e de comunicantes destes profissionais. E que há em toda região e dentro da empresa inúmeros casos confirmados de profissionais.

Ampliando a informação todos os casos que surgiram de ontem para hoje em nossa região tem em sua Grande maioria contato com esse foco de transmissão.

Seguimos vigilantes no combate ao coronavirus. Mantendo todos os Mulunguensses informados de forma transparente e com muita segurança e confiabilidade nas informações passadas.

Aproveitando o espaço reiteramos as orientações de manter o isolamento social, quarentena aos sintomáticos respiratórios, usos de máscaras aos sair de casa, não aglomeração nos locais que precisem ir, manter distância de 2 metros em caso de fila, informar toda e qualquer chegada de visitantes e sintomáticos ao município.



Rafaela Marques Aguiar Secretária Municipal de Saúde