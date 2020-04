No Paraíso das Frutas você não precisa sair de casa para comprar, basta usar o WhatsApp

Pensando em proteger você e sua família nesse período de coronavírus e quarentena, o Sacolão Paraíso das Frutas, adotou um sistema via whatsapp para você fazer as suas compras sem sair de casa! o método é simples e fácil basta acessar esse link: https://web.whatsapp.com/para fazer o pedido no Paraíso das frutas. Siga as instruções com atenção. #FIQUEEMCASA

SAIBA MAIS – Guarabira: Paraíso das Frutas desenvolve método de pedidos pelo Whatsapp

O Paraíso das Frutas fica na avenida Padre Inácio de Almeida, ao lado do Armazém Paraíba, no Centro de Guarabira.