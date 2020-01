No Fantástico: Novos vídeos mostram propina em obras contra a seca na PB; esquema envolve deputado e prefeito, diz PF

Novos vídeos, divulgados neste domingo (12) em uma reportagem do Fantástico da TV Globo, mostram flagrantes de pagamento de propina em um esquema de corrupção que desviou verba pública, teve pagamento de propinas e contou com licitações fraudulentas num município pobre e que sofre com um problema crônico de falta de água. Justamente em obras que poderiam solucionar a alta de água da região, onde os açudes estão praticamente secos. A história está sendo investigada pela Polícia Federal e tem na mira o deputado federal Wilson Santiago (PTB) e o prefeito João Bosco Fernandes (PSDB), de Uiraúna, que são aliados políticos.

Em outra reportagem, exibida em dezembro, o Fantástico mostrou vídeos de propinas sendo entregues em Brasília. Dessa vez, os flagrantes foram feitos em João Pessoa, capital da Paraíba.

A reportagem do Fantástico visitou a região, conversou com moradores pobres que sofrem com a falta de água, e apresentou detalhes do esquema. Enquanto a dona de casa Libéria de Santana, por exemplo, consome água de má qualidade, suja, porque nem chega água potável em sua casa nem ela tem dinheiro para comprar água limpa proveniente de poço, os políticos desviam recursos públicos destinados justamente à solução do problema da escassez de água.

G1