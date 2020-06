” Não há como contar a história política de Guarabira sem reservar vários capítulos ao prefeito Zenóbio Toscano” Diz Raniery Paulino sobre falecimento de Zenóbio Toscano

Raniery Paulino lamenta falecimento de Zenóbio Toscano ” Não há como contar a história política de Guarabira sem reservar vários capítulos ao prefeito Zenóbio Toscano”

O deputado estadual Raniery Paulino, lamentou neste domingo(14), a morte do prefeito de Guarabira, Zenóbio Toscano. Zenóbio estava internado desde o dia 6 de junho e se recuperava bem da Covid-19, mas no último sábado (13) sofreu um novo Acidente Vascular Cerebral (AVC), desta vez hemorrágico, o que agravou o quadro de saúde o levando a morte. Ele foi internado às pressas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Unimed.

Veja Nota:

Não há como contar a história política de Guarabira sem reservar vários capítulos ao prefeito Zenóbio Toscano de Oliveira, sua vida e sua obra. Ele começou sua vida pública no MDB e foi apoiado pelo meu pai para ser seu sucessor na prefeitura de Guarabira, desde então construímos uma longa parceria política até o grande cisma do MDB estadual.

Mesmo rompidos sempre mantivemos uma relação respeitosa, especialmente quando cheguei na Assembleia Legislativa. Em 2006 concorremos para o cargo de deputado estadual, foi meu primeiro adversário na política vencemos e Guarabira voltou a ter dois representantes. Gostava de debater com ele, sua sagacidade e inteligência fazia desta dialética um aprendizado para mim. Sim, houve momentos tensos durante campanhas eleitorais, mas ficaram apenas como o tempero das acirradas disputas. Ultimamente o clima era bem amistoso e até riamos um do outro, era um acontecimento que repercutia muito, infelizmente as divergências políticas ainda tem muito impacto na convivência pacífica, mas em Guarabira estamos quebrando essa lógica. Deixo aqui meu reconhecimento e respeito a vida e a obra de Zenóbio.

Meu solidário e fraterno abraço a Léa, Camila, Tiago, Daniela, Vanina, demais familiares, amigos e a grande legião de admiradores.

Raniery Paulino e família.

