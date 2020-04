Municípios paraibanos usam a criatividade para evitar aglomerações durante vacinação contra a Influenza

Em meio à pandemia de coronavírus, a Federação das Associações dos Municípios Paraibanos (Famup), destaca o trabalho realizado pelos gestores municipais no intuito de combater também o vírus do H1N1 (Influenza), por meio de campanha antecipada do Ministério da Saúde. Os municípios paraibanos estão usando da criatividade para evitar aglomerações. Está havendo vacinação por ordem alfabética, drive tour e também em domicílio. De acordo com dados do Ministério, a Paraíba imunizou até esta segunda-feira (30) um total de 199.921 idosos e profissionais da saúde, públicos alvo dessa primeira etapa da campanha. Os números correspondem a 43,77% do total esperado e deve ser ampliado conforme forem chegando atualizações.



Para o presidente da Famup, George Coelho, os prefeitos dos municípios paraibanos têm desenvolvido um excelente trabalho. “Estamos passando por uma pandemia na qual os sintomas se assemelham muito ao da Influenza, ver que os gestores municipais estão preocupadas em imunizar a população numa forma de combater e facilitar o processo de diagnóstico do coronavírus nos faz acreditar que estamos traçando o caminho correto”, destacou.



Na capital paraibana, por exemplo, ações como Drive Thru – em que os idosos receberam a dose da vacina dentro do próprio carro foi uma alternativa para evitar aglomerações –, e com isso possibilitar que os idosos que integram o primeiro grupo da campanha contra o H1N1 pudessem ser imunizados sem serem expostos aos riscos da Covid-19. No município de Cabedelo, na região metropolitana, a Secretaria Municipal de Saúde dispôs de 24 carros exclusivos para vacinar os idosos em suas residências, cada carro conduzido por um agente de saúde e um técnico em enfermagem.



Em Boa Vista, a gestão do prefeito André Gomes fez a vacinação dos idosos nas suas residências conforme calendário que os separou por idade. Já no município de Curral de Cima, assim como em Cabedelo e Boa Vista, as equipes de saúde passaram de casa em casa para vacinar os idosos da cidade; em três dias foram aplicadas 350 doses da vacina.



“João Pessoa, Cabedelo, Boa Vista e Curral de Cima são apenas quatro dos muitos exemplos que temos em meio aos nossos 223 municípios. O que prova o compromisso dos gestores, que não mediram esforços, inclusive, para vacinar mais que o esperado. Sendo assim, a Famup reconhece o trabalho desenvolvido pelos prefeitos da Paraíba, que mais uma vez mostra capacidade para assumir desafios”, destacou George Coelho.



A meta da Paraíba é vacinar um total de 1.329.222 até o fim da campanha e o presidente da Famup acredita que com o empenho de todos os gestores municipais não será difícil alcançar este número. “Nossos prefeitos têm mostrado empenho e dedicação para imunizar a população mesmo diante da pandemia do coronavírus, buscando alternativas no intuito de preservar a vida. Tenho convicção que seguirão empenhados em imunizar a população sem, por outro lado, expor os paraibanos dos nossos 223 municípios aos riscos da Covid-19”, finalizou George.

ACESSORIA