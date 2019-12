Mulher tem partes do corpo queimadas após companheiro jogar água quente

Uma mulher teve partes do corpo queimadas depois que o companheiro dela jogou água quente nela. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), em Campina Grande.

De acordo com informações relatadas no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, a mulher sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau no rosto, no pescoço e no braço esquerdo.

O estado de saúde da vítima, de 22 anos, é considerado estável e ela já recebeu alta da unidade de saúde. Agora, a vítima deve voltar ao hospital em dias alternados para tratar os ferimentos. O suspeito, até as 12h, não havia sido localizado, mas um boletim de ocorrência foi prestado contra ele.

G1