Mulher é encontrada morta em Cruz do Espirito Santo, PB

Uma mulher foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (14) no fazenda Patrocínio, que fica em Cruz do Espirito Santo, na Paraíba. A Polícia Militar também encontrou no local crime um homem ferido com perfurações no pescoço e abdômen. Ele foi identificado como marido da vítima e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e se encontra internado no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa.