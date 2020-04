“Muito dinheiro para pouca ação”, diz Meireles ao cobrar plano de contingência de Guarabira contra Covid-19

O vereador Renato Meireles (Cidadania) cobrou da Prefeitura de Guarabira o plano de contingência para o enfrentamento à Covid-19, causada pelo novo coronavírus. O parlamentar citou recursos advindos de emendas e do Governo Federal, que somados a outras verbas chegam na ordem de R$ 5,3 milhões, somente em abril, para serem usados na saúde do município.

“O que a prefeitura está fazendo com esse dinheiro? Quais são as ações feitas para combater à Covid-19? Está tendo uma fiscalização do Ministério Público Federal e Estadual para se ter esse plano de contingência, e infelizmente, eu particularmente, não localizei esse plano. Isso mostra o quanto a gestão não está planejando o combate”, disse Meireles durante sessão remota da Câmara de vereadores, nessa terça-feira (28).

De acordo com Renato, os cofres da Prefeitura de Guarabira receberam R$ 1,4 milhão de recursos extras de emendas parlamentares. Além disso, a gestão também recebeu R$ 883 mil em verba extra de auxílio para ações de combate ao novo coronavírus. “Isso sem contarmos o dinheiro que vem para ser usado na saúde, naturalmente, e os 15% do FPM que é direcionado a área”, completou.

Para Meireles, é necessário encarar o cenário atual com a devida importância, tendo ações organizadas e não se resumindo apenas na distribuição de máscaras e álcool em gel.

“Eu não quero acreditar que o prefeito, ao acordar pela manhã, faça o que vier na sua cabeça. Nós precisamos planejar. Espero que a Secretaria Municipal de Saúde apresente a população, para sabermos qual e como está sendo o planejamento de combate a pandemia. É muito dinheiro para pouca ação”, enfatizou o vereador, cobrando também a implantação de barreiras sanitárias nos limites do município.

Renato afirmou que a competência para elaboração do plano de contingência é do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria da pasta. “O que percebemos é que Guarabira está num combate sem planejamento”, finalizou.

Plano de Contingência

É um documento elaborado com o intuito de auxiliar o município na resposta ao enfrentamento do novo coronavírus. Neste documento, serão definidas as responsabilidades, estabelecendo uma organização necessária, de modo a atender a situações de emergência relacionadas à circulação do vírus, visando integralidade das ações na prevenção e monitoramento da doença, bem como na assistência à saúde população. Essas diretrizes têm por objetivo auxiliar os serviços de saúde na mitigação dos processos epidêmicos, comunicação de risco e na redução da morbimortalidade por esta doença. As equipes do Sistema Único de Saúde desenvolvem diversas atividades de rotina, que dão sustentação às ações que serão aplicadas no Plano de Contingência.

