Morre o radialista Paulo Costa, da Guarabira FM

Morreu nesta terça (24) o radialista Paulo Costa, diretor da rádio Guarabira FM, Sistema Correio de Comunicação. Paulo estava bastante debilitado enfrentando sérios problemas de saúde.

De acordo com informações ele estava passando por problemas cardíacos, além de uma forte diabetes. Veterano do rádio, Paulo, além de excelente comunicador foi um dos maiores narradores esportivos do Nordeste brasileiro. Atuou como profissional na rádio Tabajara da Paraíba, chegando a ocupar o maior posto, diretor administrativo(Superintendente).

Comunicador versátil, Paulo começou sua exitosa carreira, na década de 80, na Rádio Cultura de Guarabira. Atuou de forma esplêndida no rádio, nas áreas do jornalismo, entretenimento e esporte.

Materia em atualização