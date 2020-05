Morre o Poeta e Acadêmico de Guarabira Ismael Freire

A ACADEMIA DE LETRAS DO BRASIL DE SANTA CATARINA, SECCIONAL GUARABIRA, através da sua presidente Marisa Alverga, vem respeitosamente comunicar o falecimento do poeta e acadêmico Ismael Freire ocorrido na madrugada de hoje solidarizando-se com a família enlutada. Deus quando chama para o seu reino um dos seus filhos é porque tem melhores planos para ele é hoje Ismael canta no céu a glória de Deus, encantando o pai celestial num auditório especial fazendo coro com Castro Alves e Augusto dos Santos. Marisa Alverga.