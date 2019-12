Morre Nilcea Freire, ex-ministra de Lula responsável pela criação da Lei Maria da Penha

Nilcea Freire, ex-ministra de Políticas para as Mulheres do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2004 e 2011, morreu neste sábado (28), aos 66 anos, no Rio de Janeiro.

Ela era médica, professora, pesquisadora e primeira mulher a ser reitora da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Ela tinha câncer e recebia assistência médica em casa.

Nilcea foi responsável pela realização da I Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que teve como um dos resultados o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

Presidiu o Conselho Nacional de Direitos da Mulher.

Durante a sua gestão no governo destacam-se a “Lei Maria da Penha”, a criação do Ligue 180 e do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.

Durante sua gestão na reitoria (2000-2004) foi votado e implantado na UERJ, de forma pioneira, o sistema de cotas para estudantes egressos de escolas públicas e negros. O projeto foi intensamente debatido nos anos seguintes e acabou adotado em outras dezenas de universidades públicas.

Ex-militante do PCB (Partido Comunista Brasileiro), foi ameaçada por órgãos de repressão durante a ditadura militar brasileira e viveu exilada no México entre 1975 e 1977.

Várias personalidades, políticos e internautas lamentaram a partida de Nilcea. Veja abaixo:

Elisa Lucinda

@lucindaelisa

Corre a madrugada. Partiu minha amiga querida,importante feminista,decisiva na implantação da lei maria da Penha.Ainda bem que deixou a consequência de sua luta. Viva Nilceia freire. Pioneira!

José de Abreu

✔

@zehdeabreu

Que merda! Puxa vida. RIP Nilceia Freire. https://twitter.com/OtiliaFontoura/status/1211110419127046144 …

Feliz ano de 2020 !

@OtiliaFontoura

Morre Nilceia Freire, era médica acadêmica e pesquisadora. Professora da UERJ e na época do Presidente Lula, tornou-se reitora.

GRANDE PERDA!

eliana carvalho

@liatupy

Partiu para uma dimensão melhor.

Nilcéia Freire, uma mulher de enfrentamento.

Deixa sua história com reforço das lutas de classe.

Meus sentimentos aos familiares. https://images.app.goo.gl/T91GUP4JhM2HgeQk9 …

Emir Sader

@emirsader

· 8h

Morreu a querida Nilceia Freire.

Nélia Lula da Silva

@souguereira

Que triste! Nilceia Freire era médica acadêmica e pesquisadora. Professora da UERJ e na época do presidente Lula, tornou-se reitora.

Niceia Freire presente! 😔😥

Jandira Feghali

✔

@jandira_feghali

Sem palavras para a notícia da morte da querida Nilcéia Freire. Triste demais saber que partiu tão cedo. Sempre fez parte das fileiras daqueles que não se acomodam com as injustiças do mundo. Foi ministra das Mulheres, ativista, sempre atuante na causa feminista. Muita falta!

Benedita da Silva

✔

@dasilvabenedita

Meus sentimentos à família, amigos/as e admiradores/as da nossa grande guerreira Nilcéa Freire, que nos deixou na noite deste sábado. Nilcéa PRESENTE! #nilceafreire

Fonte: Redação com Revista Forum