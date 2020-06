Morre Nevaldo Rocha, dono da Riachuelo e grupo Guararapes

Morreu na noite de quarta-feira (17), aos 91 anos, o empresário Nevaldo Rocha, fundador e controlador do grupo Guararapes e da Riachuelo.

O grupo foi fundado em 1947 em Natal, no Rio Grande do Norte, e após quatro anos expandiu os negócios e inaugurou uma pequena confecção em Recife. Em parceira com o irmão Newton Rocha, fundaram oficialmente a Guararapes.

Em 1979, o grupo Guararapes comprou as lojas Riachuelo e Wolens, expandindo sua atuação para o varejo têxtil.Seu filho, o empresário Flávio Rocha assumiu a presidência do conselho do conglomerado em 2018.