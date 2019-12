Morre Hilda Rebello, atriz e mãe do diretor Jorge Fernando

Hilda Rebello, atriz e mãe do diretor da TV Globo Jorge Fernando, morto em outubro de 2019, morreu na manhã deste domingo (29). A informação foi confirmada pela família com uma publicação no Instagram: “Amigos, gostaríamos de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vózinha, mãe, avó, bisa e amiga de todo, faleceu hoje”, diz a mensagem. Ela estava internada desde o dia 22 de dezembro no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro, com um quadro de infecção respiratória.

“Descanse em paz, matriarca dos Rebellos. Corre para os braços do seu filho querido, Jorge Fernando”, diz a publicação no Instagram. A atriz tinha 95 anos de idade. Na publicação, a família também informa que o velória e a cremação de Hilda acontecerá nesta segunda-feira (30), das 10h às 13h30, na capela 1 do Crematório e Cemitério da Penitência, em Caju, no Rio de Janeiro.