Monitora Covid-19: Governo disponibiliza aplicativo para auxiliar no combate à pandemia

O Governo da Paraíba agora conta uma ferramenta para monitorar pacientes com sintomas do novo coronavírus (Covid-19). O aplicativo Monitora Covid-19 já está disponível para os usuários paraibanos e a ferramenta será mais um auxílio para a Secretaria de Estado da Saúde (SES) no combate à pandemia.



De acordo com a gerente operacional de Atenção Básica, Rayanna Coelho, a ferramenta funciona como triagem de classificação de risco e disponibiliza atendimento médico por ligações telefônicas e por chat. Ela explica que, primeiramente, o usuário precisa baixar o aplicativo, preencher o cadastro e responder às perguntas. A partir daí, o algoritmo do Monitora Covid-19 faz a classificação do paciente conforme informações dadas.



“Dependendo dessa classificação, a primeira retaguarda da SES, formada por médicos residentes, terá até 48h para retornar a ligação para o usuário para confirmar ou mudar a sua classificação de risco feita pelo aplicativo e vai encaminhar este paciente para algum serviço ou orientar a permanecer em casa”, pontua.



Depois desse primeiro contato, a gerente afirma que uma segunda retaguarda entrará em contato novamente com o paciente, depois de um certo período, para continuar o monitoramento, acompanhar a classificação e, se possível, fazer a reclassificação. A partir desse momento, a SES vai utilizar o Fast News Covid, ferramenta da secretaria que agiliza o atendimento de pessoas que estão com sintomas de síndrome gripal.



“Os pacientes serão novamente reclassificados, agora baseado no Fast News Covid. O diferencial é que nessa segunda classificação, o paciente vai ser acompanhado até ele ser classificado como verde, ou seja, curado. Dentro do Monitora, teremos duas retaguardas e duas formas de classificação. Toda classificação pode ser alterada, dependendo dos sintomas que os usuários apresentarem e dependendo dos fatores de risco”, destaca.



Segundo Rayanna Coelho, um dos benefícios do Monitora Covid-19 é que a população vai ter outro meio de contato com os profissionais médicos. Além disso, o aplicativo possibilitará a SES de gerar um mapa de calor pra saber onde essa população acometida está de acordo com a classificação, ou seja, em quais locais tem mais pacientes com risco grave ou mais leves. Por fim, a secretaria conseguirá dar o feedback aos municípios de quantos foram classificados em seus territórios, quantos foram localizados, quais são as classificações deles.



A gerente lembra que para ter acesso a esses atendimentos é necessário responder a todas as perguntas da triagem no aplicativo.



Para ter acessos aos atendimentos, é necessário baixar o aplicativo no aparelho de celular, fazer o cadastro e responder a algumas perguntas. Essas perguntas são uma espécie de triagem para que o aplicativo possa fazer a classificação de risco do paciente e o seu devido encaminhamento. “Já temos 750 pessoas que baixaram o aplicativo. Dessas pessoas, uma quantidade grande não respondeu ao questionário de triagem. Elas são classificadas automaticamente como cinza e a gente não consegue fazer nada com essas pessoas. Se só baixar o aplicativo e fizer o cadastro, não temos acesso a essas pessoas”, observa.



O Monitora Covid-19 foi desenvolvido pelo Consórcio Nordeste e já está disponível para download. A equipe de retaguarda da SES começará o contato com os usuários, quando necessário, nesta sexta-feira (8). secom