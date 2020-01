Mônica dá cara nova à Festa de São Sebastião em Pilõezinhos-PB

A tradicional Festa de São Sebastião, da cidade de Pilõezinhos, Agreste paraibano, está de cara nova. Só vendo para crer!. A prefeita Mônica Cabral, conseguiu o feito de não só mudar o local da festa, mas também de proporcionar uma nova estrutura para este evento, que é um dos mais prestigiados em nossa região.

Ela conseguiu juntar a modernidade com a tradição e os costumes da população. Pilõezinhos, terra da famosa “galinha de capoeira com feijão verde”, vai também proporcionar não só aos seus munícipes, mas também aos milhares de visitantes, nesse período de festa, um novo espaço, amplo, bem iluminado. Sem dúvida uma nova estrutura física para esta grandiosa festa de padroeiro. A festa teve inicio na sexta-feira (11) com o palco brega.

Veja a reportagem da TVMidia