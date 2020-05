Ministério Público recomenda fechamento do comercio de Guarabira

A Promotora de Justiça do município de Guarabira, dvani Saraiva, recomendou ao prefeito de Guarabira, Marcus Diogo, a revogação do Decreto nº 77/2020 bem como o fechamento imediato do comercio da cidade. Segundo ela, o prefeito deve se adequar ao decreto estadual que determina fechamento do comércio nos municípios onde há casos confirmados de coronavírus.

A orientação do Ministério Público é de que o comércio seja fechado por mais 15 dias, enquanto durar o período de pico da disseminação do vírus.