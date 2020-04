Micros e pequenos empreendedores terão R$ 8 milhões em novos créditos concedidos pelo Governo

O Governo do Estado, por meio do Programa Empreender-PB, vai conceder um aporte de R$ 8 milhões em créditos – entre assinaturas de contratos e novos créditos, a fim de ajudar os microempreendedores que enfrentam dificuldades pela falta de geração de renda devido ao isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus. A medida foi anunciada pelo governador João Azevêdo, nesta quinta-feira (2), em meio a uma série de outras econômicas e sociais para aliviar o impacto promovido pela pandemia. Outra medida que beneficiará os pequenos e microempreendedores é a suspensão das cobranças dos financiamentos contraídos junto ao Programa Empreender PB por um período de 90 dias. E para aqueles que estão adimplentes serão suspensos os juros e multas referentes às parcelas dos meses de abril, maio e junho. O Empreender-PB vai priorizar neste momento a continuidade dos atendimentos para as pessoas que já possuem inscrição no Programa. As assinaturas de contratos serão feitas em domicílio e na próxima semana a equipe do programa começará a entrar em contato com os envolvidos. Em breve, serão abertas inscrições para novas oportunidades. De acordo com o secretário executivo de empreendedorismo, Fabrício Feitosa, essas medidas irão impactar positivamente na vida de muitos empreendedores paraibanos. “A nossa intenção é ajudar os microempreendedores da Paraíba nesse momento de dificuldade quando muitos precisaram paralisar suas atividades. O crédito do Programa vem também como mais uma medida de auxílio do Governo do Estado para fortalecer a nossa economia. Esperamos com essa liberação de recursos mais de R$ 8 milhões empregados e se considerarmos também a isenção do pagamento das parcelas, mais de R$ 2 milhões para os próximos três meses. Essa é a forma como o Empreender PB procura ajudar os pequenos empreendedores e para que a Paraíba continue sendo um estado forte mesmo após essas dificuldades”, ressaltou.



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou por meio das redes sociais do Programa @empreenderpb . SECOM