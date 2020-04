Michele Marques está no ar com o seu Manhã de Notícias, Ao vivo!

Manhã de Notícias com Michele Marques – TV Mídia – 22/04/2020

O seu dia começa bem informado com o manhã de Notícias:- COVID-19 – Em Guarabira, há suspeitas de uma família acometida pela doença;- Guarabirense que mora em Recife e perdeu amiga pra COVID-19 faz alerta à população;- Vereador cobra mais ações da prefeitura de Guarabira, para combater o Coronavírus;- Secretário de Indústria e Comércio de Guarabira diz que reabertura do comércio é fundamental;

