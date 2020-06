Mariana Godoy troca a RedeTV! pela Band para substituir Silvia Poppovic

Após cinco anos, Mariana Godoy deixou a RedeTV! e assinou com a Band nesta terça-feira (16). Ela estava na bancada do RedeTV! News, principal telejornal da emissora, e agora substituirá Silvia Poppovic no Aqui na Band. Mariana apresentará o matinal ao lado de Luís Ernesto Lacombe. A RedeTV! confirmou ao Notícias da TV a saída da apresentadora e informou que promoverá um rodízio de jornalistas na bancada do RedeTV! News até que seja definida a substituta oficial.

A Band não respondeu até a publicação deste texto, mas fontes da reportagem confirmam a ida de Mariana Godoy para o lugar de Silvia no comando do Aqui na Band. O “namoro” entre a emissora e a jornalista foi adiantado pelo colunista Flávio Ricco, em sua coluna no portal R7.

Essa é a segunda grande mudança profissional na carreira de Mariana Godoy. Em 2015, após trabalhar durante 23 anos na Globo, ela decidiu ir para a RedeTV! para comandar um talk show, o Mariana Godoy Entrevista.

Em fevereiro deste ano, a emissora decidiu efetivá-la ao lado de Boris Casoy na bancada de seu principal telejornal, fazendo Mariana voltar ao jornalismo após quase cinco anos afastada do dia a dia de uma redação.

Na Band, ela voltará a se dedicar mais ao entretenimento. Embora o Aqui na Band tenha uma veia jornalística, ela poderá entrevistar e emitir suas opiniões ao lado de Lacombe, que desde a saída de Poppovic vinha sendo acompanhado por Nathalia Batista, mulher do diretor Vildomar Batista.

Com a chegada de Mariana, a substituta interina voltará a ocupar exclusivamente o cargo de colunista de moda, seu posto original no matinal.

