Mari registra 3º caso de coronavírus com um óbito, informa boletim da Secretaria de Saúde

O novo boletim da publicado no final da tarde desta quinta-feira (30) pela Secretaria de Saúde do município de Mari, Zona da Mata da PB, confirma o terceiro caso de coronavírus diagnosticado no município.

Nesta quinta-feira duas pessoas testaram positivo para o coronavírus. No boletim a secretaria não apresenta detalhes, mas promete para o início da noite uma nota oficial explicando em que circunstâncias foi feito o diagnóstico.

O primeiro caso registrado na última segunda-feira (27) com um óbito de uma mulher de 52 anos, portado de obesidade e transtornos psiquiátricos. A paciente morreu no dia 24 de abril, na sexta-feira da semana passada, em sua residência.

ExpressoPB