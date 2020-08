Marcus externa “profundo pesar” pelo falecimento do professor João Floripes

Recebemos com pesar a notícia do falecimento do Professor João Floripes de Miranda, de 62 anos, em decorrência de complicações causada pela COVID-19.

João Floripes atuou como Coordenador de Esportes e também articulador de parcerias com o ‘Instituto Alpargatas’ na Secretaria Municipal de Educação, local onde desempenhou com zelo e determinação seu ofício público nos últimos dias.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com amigos e familiares, ao tempo que sempre agradeceremos por sua dedicação e o seu trabalho prestado.

Marcus Diôgo de Lima

Prefeito