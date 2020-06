Marcus Diôgo toma posse como Prefeito de Guarabira

O vice-prefeito Marcus Diôgo de Lima, tomou posse na tarde desta segunda-feira, 15 de junho, no cargo de Prefeito do Município de Guarabira.

Cumprindo a determinação estabelecida pela Lei Orgânica, a solenidade foi realizada através de uma sessão extraordinária da Câmara Municipal ocorrida no Casarão da Cultura, tendo em vista que o prédio da Casa Osório de Aquino, sede do Legislativo Municipal, passa por reformas.

A cerimônia de posse foi restrita aos vereadores, alguns secretários e colaboradores da administração municipal, obedecendo os critérios de segurança estabelecidos pelos órgãos de saúde devido ao enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Buscarei com todas as minhas forças honrar e dar continuidade ao legado de trabalho do Dr. Zenóbio Toscano em nossa cidade. Sei que lá no céu, junto com minha mãe, Detinha Diogo, estarás me iluminando nas decisões, meu amigo. Não é um ato qualquer que assino, mas sim, a sucessão de um homem que dedicou mais de 40 anos de sua vida por esta cidade. Deus nos abençoe!”, falou o prefeito recém-empossado, Marcus Diôgo.

Durante a solenidade, Marcus prestou o compromisso formal estabelecido na Lei e após a cerimônia, em seu primeiro ato como prefeito, decretou o luto oficial de oito dias em homenagem a Zenóbio Toscano.