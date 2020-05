Marcus Diogo e Ênio Cavalcanti assinam contrato para construção da sede própria do IAPM

O contrato para a construção da sede própria do IAPM (Instituto de Assistência e Previdência Municipal) de Guarabira foi celebrado no final da manhã desta quinta-feira (30/4) entre o prefeito em exercício Marcus Diogo, o diretor do instituto, Ênio Cavalcanti, e o Sr, Glauco Diniz Bronzeado de Aquino, o qual representou a Aquino Diniz Construtora Ltda – ME; empresa responsável pela execução da obra. De acordo com o contrato os serviços estão orçados em R$ 360.452,10, oriundos de recursos próprios.

O ato ocorreu nos estúdios da Rádio Constelação FM de Guarabira, após o término do radiofônico semanal Conversa Com o Prefeito.

Antes o diretor Ênio Cavalcanti agradeceu ao prefeito pela doação do terreno ao instituto e pela confiança nele depositada, e em seguida trouxe importantes dados relacionados ao IAPM. De acordo com o mesmo, o instituto foi fundado em 2 de maio de 1977 e conta atualmente com 471 aposentados e 70 pensionistas. A folha de pagamento atual é de R$ 1.001.931,16.

Ele ainda informou que em termos de patrimônio, o IAPM dispõe na atualidade de R$ 64.231.723,55. E destaca que quando o engenheiro Zenóbio Toscano assumiu a Prefeitura de Guarabira em 2013, o patrimônio do instituto era de 18.060.533,54. O rendimento acumulado de 2013 a 2020 é de 25.053.306,90. “Somos o 3º maior instituto de previdência municipal da Paraíba”, disse.

Para o prefeito Marcus Diogo é motivo de muito orgulho e satisfação está assinando o tocante contrato, lembrando que em outro momento também assinou o termo de doação do terreno pela prefeitura para que fosse construída a sede do referido órgão, e falou do significado que o IAPM representa para os aposentados e pensionistas do município. “Significa a garantia de uma aposentaria tranquila e segura. Se o Brasil inteiro tivesse o cuidado com a previdência como nós temos com IAPM, o país era outro. Guarabira dá novamente essa contribuição de como gerir uma previdência”, ressaltou

O IAPM funcionou onde atualmente é a sede da Rádio Guarabira FM, depois se instalou em um anexo da Secretaria Municipal de Saúde, em seguida funcionou em prédio alugado na Avenida Sabiniano Maia e recentemente está instalado na Rua Osório de Aquino, também em prédio alugado. A sede própria será construída em terreno localizado na Avenida Juscelino Kubistchek (Canal do Júa), próximo aos prédios do CadÚnico (Bolsa Família) e da OAB (Ordem dos Advogados) Secional Guarabira – de ambos os terrenos também doados pela PMG.