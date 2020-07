Manaira e Mangabeira Shopping realizam teste rápido para a Covid-19 em todos os funcionários de lojas, lojistas e colaboradores dos malls 

O Manaira e o Mangabeira Shopping realizam nesta sexta-feira (10) e sábado (11), das 10h às 18h, a testagem rápida para a Covid-19 de todos os funcionários de lojas, lojistas e colaboradores dos malls. A testagem em massa é mais uma das medidas de cuidado e prevenção para retomada das atividades dos shoppings, que está prevista para acontecer no dia 13 de julho, caso não haja prorrogação dos decretos das autoridades locais.

Em atitude inédita nacional, os shoppings vão disponibilizar cerca de 8000 mil exames gratuitos para testar toda a equipe de funcionários. Os testes são obrigatórios para todas as pessoas que trabalham nos centros de compras. No Manaira Shopping, a testagem acontece na casa de eventos Domus Hall; já no Mangabeira, o procedimento acontece na Praça de Alimentação, ao lado do Palco de Eventos.

“Essa é mais uma atitude de respeito e cuidado que temos com nosso público interno e clientes dos shoppings. Os nossos protocolos sanitários são rígidos e todas as medidas foram adotadas para criar um ambiente seguro para todos”, afirma a gerente corporativa de marketing dos shoppings, Roberta Barros.

Desde o início da pandemia provocada pelo novo coronavírus, o Manaira e o Mangabeira Shopping deram exemplo ao país e estiveram entre os primeiros que suspenderam as atividades, no dia 20 de março, como forma de mostrar que a prioridade é a saúde pública. As lojas dos empreendimentos passaram a funcionar mediante sistema de delivery e/ou Drive-Thru.

Hoje, o Manaira e o Mangabeira Shopping tem uma estrutura e protocolo com 50 medidas sanitárias de padrão internacional que visam resguardar a saúde de todos.