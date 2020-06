Manaira e Mangabeira Shopping apresentam protocolo para reabertura dos centros de compras

Quarenta medidas de prevenção serão implementadas na retomada das atividades

O Manaira e o Mangabeira Shopping apresentam nesta quinta-feira (11) uma série de medidas que serão implementadas nos malls para a prevenção e combate ao novo coronavírus. Quando os empreendimentos forem autorizados a reabrir, os shoppings estarão prontos para receber os clientes e funcionários com quarenta adaptações internas, orientadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que visam resguardar a saúde de todos.

Entre as principais medidas, estão a utilização de termômetro digital para aferição de temperatura de todas as pessoas nas entradas. O acesso aos empreendimentos só será permitido àqueles que tiverem menos de 37ºC. O uso de máscaras também será obrigatório durante todo o período de permanência nos shoppings. Os lojistas trabalharão respeitando a capacidade máxima de atendimento, que será indicada na vitrine de cada loja.

No estacionamento, haverá redução de vagas e implementação de totens de álcool em gel em todas as cancelas. O álcool em gel também continuará sendo disponibilizado em centenas de pontos pelos shoppings. Nas entradas dos shoppings, haverá tapetes com barreiras sanitárias (produtos antibactericidas) para desinfecção dos calçados. Os corrimões das escadas rolantes serão constantemente limpos com álcool 70; também haverá sinalização para utilização de uma pessoa a cada quatro degraus.

Para evitar contato frontal, haverá sinalização com setas pelo chão indicando o fluxo a ser seguido em um único sentido, o que também acontecerá nas áreas externas, para garantir o distanciamento adequado entre os clientes.

Na Praça de Alimentação, milhares de cadeiras foram retiradas para garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metro. Também foi implementada uma sinalização de fluxo para ter acesso às lojas. Todos os caixas de pagamento terão divisórias de vidro que irão separar atendente de clientes e todos os colaboradores da Praça de Alimentação usarão protetores faciais além de máscaras.

O controle de qualidade de ar-condicionado, que antes era feito a cada seis meses de acordo com as normas nacionais, agora será feito mensalmente. Para a renovação constante da circulação, todas as portas ficarão abertas durante o expediente. Os filtros de higienização dos condicionadores de ar serão trocados com mais frequência e todo o sistema de refrigeração já possui pastilhas antibacterianas,que serão trocadas constantemente.

Por enquanto, estarão suspensos nos dois shoppings todos os eventos e ações infantis e de entretenimento, bem como o cinema e eventos na Domus Hall (Manaira Shopping).

