Mais um guarabirense morre com suspeita de Coronavírus.

Kojak Soares cerca de 66 anos foi testado positivo para o coronavírus e estava recebendo tratamento médico. As informações ainda não são oficiais.

Kojak é querido no Bairro do Cordeiro, que está de luto com mais uma morte. Mais informações em instantes. Se a causa da morte for confirmada, essa poderá ser a sexta morte por Covid-19 em Guarabira.