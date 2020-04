Mais de 25 mil famílias não pagarão conta de água à Cagepa até o mês de junho

Os usuários da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Carepa) que estão inseridos na categoria Tarifa Social terão a cobrança de suas faturas suspensas. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (2) pelo governador João Azevedo e beneficia mais de 25 mil famílias paraibanas. O objetivo do Governo do Estado é garantir maior tranquilidade financeira ao orçamento de famílias no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).



O presidente da Cagepa, Marcus Vinícius Fernandes Neves, explica que o Governo do Estado vai arcar com o pagamento dessas contas durante 90 dias e a companhia já está se preparando para este período. “A Cagepa já começa a emitir as faturas desta categoria sem o código de barras e com a informação de que a conta já está quitada pelo Governo do Estado até o mês de junho deste ano. Como gestor da companhia, eu parabenizo mais uma vez a postura do governador João Azevedo em não fugir da responsabilidade em prestar assistência à população mais carente nesse período de pandemia. A Cagepa – como integrante desse time – também está aberta para fazer parte dessa corrente pelo bem estar coletivo”, afirmou.



Marcus Vinícius também destacou que os clientes que já receberam tarifas referentes ao mês de abril e efetuaram o pagamento podem procurar a companhia pelos canais de atendimento – 115, agência virtual ou aplicativo Cagepa – para que os valores sejam devolvidos.



Suspensão no corte – O chefe do Executivo também garantiu a manutenção do abastecimento de água para os clientes residenciais que, eventualmente, diante de alguma crise financeira neste período de pandemia, atrasem o pagamento das suas contas de água. “Além de ajudar a população garantindo a continuidade no abastecimento da água, que é um bem extremamente importante na prevenção contra a Covid-19, a medida estimula o uso racional. Os clientes que conseguirem se manter nessa faixa de consumo terão o abastecimento assegurado até junho”, esclareceu o presidente da Cagepa.



Tarifa Social – As famílias paraibanas com renda de até um salário mínimo por pessoa recebem desconto nas contas de água. A Tarifa Social existe desde 2004, e beneficia 26 mil imóveis. Os clientes que pagam a tarifa normal para ter acesso a até 10m³ de água tratada e à rede de esgotos desembolsam R$ 68,24. Já os beneficiários da Tarifa Social pagam R$11,62 pelos dois serviços, ou seja, há um desconto de 83% em relação ao valor original. O último reajuste para os clientes desta categoria foi realizado no ano de 2011. SECOM