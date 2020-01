Mãe denuncia e filho é preso por policiais do 4° BPM por embriaguez e desordem

Um homem foi denunciado pela própria mãe e preso por embriaguez e desordem por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite dessa quinta-feira (16), no centro da cidade de Cuitegi. A vítima informou aos policiais que o filho estaria na frente da residência dela, com sinais de embriaguez, causando desordem. De imediato, a guarnição chegou ao local e confirmou a denúncia, realizando a prisão do suspeito em flagrante e, em seguida, a sua condução para a delegacia.

Outra prisão por embriaguez e desordem foi registrada no centro de Guarabira, dentro de um bar, quando policiais realizavam o patrulhamento de rotina e foram informados que o suspeito estaria embriagado e causando desordem no interior do estabelecimento comercial. No local, a guarnição constatou o ocorrido e efetuou a prisão do homem, que foi levado para a delegacia.