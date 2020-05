LUTO Camila Toscano lamenta morte da ex-deputada federal Lúcia Braga

A deputada estadual Camila Toscano lamentou, no início da noite desta sexta-feira (8), a morte da ex-deputada Lucia Braga, que estava internada em um hospital da Capital paraibana desde a última sexta-feira (1º) e morreu vítima de pneumonia.

“Tem sido tempos difíceis e notícias de morte durante uma pandemia se tornam ainda mais duras. Lúcia Braga é uma mulher que fez história na política paraibana e se destacou também pelo fato dos cargos políticos serem, em sua totalidade, ocupados por figuras masculinas. Foi protagonista na história da mulher na política e deixa um grande legado para as que ficam e atuam na política, assim como eu”, afirmou Camila Toscano.

A parlamentar tucana deixou ainda uma mensagem aos familiares e amigos. “Aos que faziam parte do convívio diário de Lúcia Braga, familiares e amigos, as preces são para que Deus, em seu infinito amor, conceda conforto aos corações que sofrem com a partida desta grande mulher e que o Pai a receba de braços abertos”, rogou.

Antônia Lúcia Navarro Braga tinha 85 anos, deu entrada na unidade hospitalar com suspeita de coronavírus e era casada com ex-governador da Paraíba, Wilson Braga. Teve destacada atuação no combate à fome e assistência aos mais carentes.