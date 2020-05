LUTO: Camila lamenta morte do ex-governador Wilson Braga e destaca legado em prol da habitação e do social 

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) lamentou a morte do ex-governador da Paraíba, Wilson Braga, destacando o grande legado político deixado por ele aos paraibanos. A parlamentar disse que os paraibanos sempre irão lembrar do governo que trabalhou pelos mais pobres, priorizando, entre outras coisas, a habitação, educação e o social.



“O ex-governador Wilson Braga contribuiu muito para o desenvolvimento da Paraíba com um governo voltado para atender os mais carentes e também áreas essenciais como trabalho, moradia e educação. Deixo o meu mais profundo pesar à família e aos amigos pela partida do ex-governador”, disse Camila.



Wilson Leite Braga nasceu em Conceição (PB) no dia 18 de julho de 1931, filho de Francisco de Oliveira Braga e de Francisca Leite Braga. O pai foi chefe político do vale do Piancó e três vezes prefeito da cidade natal.



Braga era casado com a ex-deputada Antônia Lúcia Navarro Braga com quem tem teve três filhos. Tem como irmãos a ex-deputada estadual e ex-prefeita de Conceição Vani Braga, o médico e ex-prefeito de Conceição Walter Leite Braga, e Nice Leite Braga Pegado, que é mãe do ex-prefeito Alexandre Braga.



Wilson Braga já ocupou diversos cargos públicos, entre os quais: Deputado Estadual (1955-1967 e 2011-2015); Deputado Federal (1967-1982, 1995-1999, 1999-2003 e 2007-2011); Vereador de João Pessoa (1993-1994); Governador da Paraíba (1983-1986) e Prefeito de João Pessoa (1989-1990).

