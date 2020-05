Na sessão ordinária desta terça-feira (12), a Câmara Municipal de Guarabira aprovou por unanimidade requerimentos do gabinete do vereador Lula das Molas (PV), solicitando melhorias da gestão municipal para atender o homem do campo, notadamente no quesito abastecimento de água.

Foram três requerimentos aprovados e dois deles solicitam do prefeito de Guarabira, Marcus Diogo (PSDB), agilidade na instalação de bomba d’água nas comunidades de Vinte e Oito e Contento, que segundo o parlamentar, estão necessitando com urgência da providência do poder público municipal.

Lula também teve requerimento aprovado solicitando da gestão a perfuração de um poço artesiano na comunidade do Quati, localizada nas imediações do Santuário de Frei Damião, e que, de acordo o vereador, sofre com o desabastecimento, dependendo exclusivamente de carros pipa para ter acesso a água de beber e para uso doméstico.