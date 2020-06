Domingo 07 de junho as 17:00 horas Live show da oitava prévia de São João, esse ano diferente, brincar “denti casa” ao som do Wando do Acordeon e forró Peba com pimenta e apresentação e interação da Eliciane Pereira será show.

Você acessa as plataformas Instagram e Facebook Nelma Morais e canal YouTuber Nelma Morais produções. Toda renda arrecadada será revertida em uma ação solidária. Uma realizações Nelma Morais produções, Salésia Alves Cassiano Alves e Marilene Irineu.