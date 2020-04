Live de Jorge e Mateus bate 3 milhões de acessos simultâneos

A live denominada “Na Garagem”, trouxe sucessos dos artistas desde o início da carreira e animou os internautas durante a quarentena

A live, que começou às 20h​ e foi realizada em Goiânia e durou cerca de 4h30. (Foto: Reprodução)

Uma live realizada na noite deste sábado (4), pela dupla sertaneja Jorge e Mateus bateu 3 milhões de acessos simultâneos, batendo um recorde na plataforma do Youtube e fazendo a maior transmissão ao vivo da internet. A live denominada “Na Garagem”, trouxe sucessos dos artistas desde o início da carreira e animou os internautas durante a quarentena.

Ainda durante a live, a dupla exibiu um vídeo do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, onde ele defendeu que as pessoas mantenham o distanciamento social.

“Importante que a música chegue, mas que a gente não aglutine, que a gente não coloque as pessoas no mesmo lugar. Os show são feitos de casa. O show não pode parar, mas a aglutinação tem que parar. A gente precisa agora proteger um ao outro e o sistema de saúde se preparar para, no momento certo, a gente poder se abraçar”, disse Mandetta.

A live, que começou às 20h e foi realizada em Goiânia e durou cerca de 4h30. Em 15 minutos de show, a dupla atingiu 1,5 milhão.

“Em 30 minutos 2,5 milhões. A marca de 3 milhões chegou depois de 1h30 de live”, disse o diretor da live Anselmo Troncoso.

