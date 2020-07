Léa, Camila e Pedro lançam oficialmente a pré-candidatura de Marcus Diogo a prefeito de Guarabira

ELEIÇÕES

A ex-deputada e presidente do PSDB de Guarabira, Léa Toscano, a deputada estadual Camila Toscano e o deputado federal e presidente do PSDB na Paraíba, Pedro Cunha Lima, lançaram oficialmente nesta sexta-feira (31) a pré-candidatura de Marcus Diogo a prefeito da cidade nas eleições deste ano. O anúncio foi feito por Léa que destacou as qualidades do atual prefeito como gestor, além da fidelidade dele ao ex-prefeito Zenóbio Toscano e ao povo durante sua atuação política no município.

“Vamos apoiar Marcus pela lealdade, coerência e pelo trabalho uma vida toda ao lado de Zenóbio. A seriedade e honestidade de Marcus Diogo fazem com que eu e Camila reconheçamos o seu trabalho e por isso seguiremos juntos nessa caminhada pavimentada por Zenóbio Toscano. Marcus, faça igual a Zenóbio, faça por amor que tudo dará certo”, destacou Léa Toscano ao anunciar o apoio do grupo ao atual prefeito.

Ao receber o apoio da família Toscano e de todo o grupo político, Marcus Diogo ofereceu a vaga de vice-prefeito em que o nome vai ser escolhido por Léa e Camila. Para a deputada, essa atitude mostra o comprometimento de Marcus Diogo e sua fidelidade política, características reconhecidas pelo ex-prefeito Zenóbio Toscano.

“Seguiremos juntos nessa caminhada para que Guarabira continue avançando, seguindo o rumo do desenvolvimento plantado por Zenóbio nos últimos anos. A partir de agora, vamos sentar com o nosso grupo político para definir o nome do pré-candidato a vice e iniciar nossa caminhada até as eleições”, destacou a deputada Camila Toscano.