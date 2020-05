Júnior defende realização de testes para Civid-19 em policlínicas

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (12), a Câmara aprovou três requerimentos de iniciativa do vereador Júnior Ferreira (PSDB), solicitando ações da gestão municipal no sentido de oferecer serviços voltados especificamente para pessoas que procuram atendimentos com sintomas da Covid-19.

O parlamentar requereu do prefeito em exercício de Guarabira, Marcus Diogo (PSDB), a distribuição de kits de higiene e limpeza (álcool, máscara e outros) para a população carente; criação de ambulatório 24 horas para policlínicas municipais para atender casos com sintomas gripais leves, visando evitar que a população com sintomas leves seja exposta a alto fluxo de pessoas na UPA.

Ainda requerimento de Júnior, solicita a realização de exames específicos para diagnóstico do novo coronavírus no laboratório municipal, visando a descentralização e diminuição do fluxo de pacientes aos centros de saúde do Estado.

Depois de aprovadas, as matérias seguem ao gabinete do prefeito a fim de que possa adotar as medidas administrativas que entender necessárias.

