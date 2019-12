Julian chama Carlos Bolsonaro de ‘doido’, ‘desequilibrado’ e ‘merda’

O destaque do mundo político desta noite de domingo (29) fica por conta do bate boca do deputado federal Julian Lemos com Carlos Bolsonaro, o “filho problema” do presidente Jair Bolsonaro.

Como não é de abaixar a cabeça para ninguém, Julian fez valer o peso do mandato parlamentar para contra-atacar, até porque ele não deve nada ao menino do presidente, tratado por alguns de “Carluxo”, inclusive por Lemos.

No Twitter, além de “Carluxa”, o deputado paraibano disparou com adjetivos de “doido”, “desequilibrado” e “merda”.

Julian Lemos escreveu: “Você pode bancar o fodão para muita gente, pra mim não, esse ano o lugar do debate vai ser no microfone da Câmara dos Deputados, o remédio de um doido é outro na porta. Esse aí é o grande influenciador do líder do nosso país, apenas um desequilibrado, Carluxa…Tu é um merda!”

Marconi Ferreira