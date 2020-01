Juíza Eleitoral condena Nego de Sansão a pagar multa milionária por pesquisa fraudulenta em Facebook

A Juíza Eleitoral da 10º Zona sediada em Guarabira/PB, Dr. Hígia Antônia Porto Barreto, decidiu na última quinta-feira (04), sobre o processo impetrado pelos partidos do PSB (Partido Socialista Brasileiro) e PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) contra uma pesquisa de intensão de votos sem o devido registro da Justiça Eleitoral, divulgada no Facebook por José Roberto Miguel dos Santos, conhecido na cidade de Guarabira como “Nego de Sansão”, em seu perfil.

No relatório os requerentes alegam que “Nego de Sansão” teria arquitetado de forma intrapartidária a pesquisa, e que ele possui relação próxima com a pré-candidata Fátima Paulino, de modo a favorecê-la junto aos eleitores menos esclarecidos. Em defesa, José Roberto alega que teve seu perfil no Facebook Hackeado.

Após ouvir ambas as partes envolvidas, a Juíza Dra. Hígia Barreto decidiu pela condenação do requerido. Nego de Sansão terá que pagar uma multa de R$ 53.205,00 reais. A decisão se baseia em não haver na 10ª Zona Eleitoral, competente para o registro de candidatos às eleições municipais de Guarabira, qualquer registro de pesquisa eleitoral para as eleições 2016, sequer se pode constatar a existência do “Jornal Cordeirense” , que segundo a publicação, teria sido o responsável pela pesquisa de opinião pública no site do Facebook. Já sua defesa de que seu perfil foi hackeado, não foi aceita, já que o requerido não apresentou quaisquer provas.

